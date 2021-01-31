عضو «دفاع البرلمان»: أتوقع إصدار قانون المرور الجديد قريبا

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قانون المرور يعد طفرة جديدة ونقلة نوعية، وجرى الانتهاء منه في دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب السابق، ويتكون من 96 مادة أو أكثر، ولم يطرح في الجلسة العامة، وما تم ذكره أو طرحه يعد من قبيل المقترح وليس قانونا قابلا للتنفيذ، متابعا: «حتى القانون ده بعد إقراره من رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية هيبقى فيه فترة سماح من سنتين لـ3 سنوات تقريبا لتوفير البنية التحتية لتنفيذه».

تخفيض قيمة الغرامات بما يرضي الرأي العالم

وأضاف «الكدواني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن القانون الجديد يحتاج لتطبيقه رقابة إلكترونية وأماكن لانتظار السيارات، وسيكون هناك نوع من أنواع تخفيض قيمة الغرامات والعقوبات بما يناسب كل حالة ويرضي الرأي العام ويحقق الانضباط في الشارع الذي يشهد تسيبا وزحاما وحوادث سيارات بسبب السرعة المفرطة والسير عكس الاتجاه والوقوف في أماكن غير مصرح بها.

الكدواني: قانون المرور قابل للمناقشة والحوار

وأشار إلى أن كل ما يتم ذكره من عقوبات هو اقتراحات ولم يتم إقراره بعد، والموضوع قابل للمناقشة والحوار والتخفيض بما يناسب كل حالة، مؤكدا أن الغرض المنشود من إصدار هذا القانون ألا وهو تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، متوقعا إصدار القانون خلال العام الحالي في الجلسات المقبلة.

المراقبة الإلكترونية تحتاج لمبالغ كبيرة

ولفت إلى أن قانون رقم 66 مازال مطبقا حتى الآن، كما أنه سيطبق خلال الفترة الانتقالية عند إصدار القانون الجديد، عدا فرض رسوم على كل سيارة سنويا لتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية أو الشريحة المدمجة على كل سيارة، والتي تحتاج لمبالغ كبيرة لتنفيذ الشبكة الإلكترونية على مستوى الجمهورية للرقابة على الطرق والمحاور.