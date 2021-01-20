تعرف على شروط تراخيص السيارات في قانون المرور الجديد وقيمة المخالفات

تراخيص السيارات أمر يهم الكثيرين ممن يمتلكون مركبات خاصة، ووضع قانون المرور الجديد عدة قوانين تتصد تتصدى للفوضى المرورية فى الشارع المصري، نعرض أبرزها فيما يلي وشروط الترخيص.

شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد

- سداد الضرائب والرسوم المقررة.

- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.

- إستيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

- تركيب GPS.

- أن لا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة عن 18 عامًا، و21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الإستخدام المهنى.

- اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

- أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

- إحضار شهادة قبول بإجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بإحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

- يخضع طالب الرخصة إلى عمل تحليل لصورة الدم للكشف عن المواد المخدرة.

- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو الجرائم الإهاربية.

- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

- يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين «باطنة، نظر» بالإضافة إلى صورتين من بطاقة الرقم القومي.

- لابد من تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.

قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد

تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق، الإعتداء على رجال المرور، إرتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه للسير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة، التسبب فى تعطيل حركة المرور.

غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لإستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.