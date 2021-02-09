رئيس «سفاجا»: توصيل الغاز لكافة المنازل بشرط التصالح على مخالفات البناء

كشفت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، أن شركة الغاز توواصل العمل في محطة الرفع الرئيسية، تمهيدا للتعاقد مع المواطنين بشكل مباشر، مضيفة أنه جارى حصر المنازل تمهيد لإجراء التعاقدات على وصلات المنزلية لجميع منازل سفاجا مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، عقب إنتهاء أعمال توصيل الخط الرئيسي من الغردقة إلي سفاجا.

وناشدت رئيس المدينة، أهالي سفاجا بالاستعداد لدخول الغاز من خلال دهان الواجهات وتشطيبها والتصالح على المخالفات الموجودة بها حتي لا يتم استثناء تلك المنازل من توصيل الغاز، مؤكدة أن الاولوية في التعاقد سوف تكون للمنازل التي دخلت قانون التصالح وليس عليها مخالفات وحال وجود أي مخالفة لن يتم التعاقد مع تلك العقارات .

واكدت أن الشركة سوف تبدأ في استكمال توصيل الغاز الطبيعي للمناطق علي أن يكون أحد أولويات الخطة اختيار المناطق القريبة من مصادر الغاز لتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة والتي تم تنفيذها سابقاً، والمناطق التي تكتمل بها شروط التركيب.

ووجهت رئيس المدينة الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وأن تتم مراعاة أقصى معدلات الأمن والسلامة والصحة المهنية، لتجنب أي مخاطر لهذا المشروع، ووضع علامات وإشارات في أماكن التنفيذ لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين، لكي يعود المشروع بالنفع والفائدة عليهم.

وأشارت إلى متابعة المشروع لتذليل أي عقبات تواجه المشاريع التنموية والخدمية بدائرة المدينة، مؤكدة أن توصيل الغاز للمنازل سوف يحقق وفرة في دعم البوتاجاز، إلى جانب توفير وقود نظيف وآمن للمواطنين في كافة مناطق سفاجا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مع مسئولي شركة توصيل الغاز لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر للوقوف على عملية تنفيذ الخط الرئيسي للمدينة.