التعليم تدرس عقد امتحانات ورقية لطلاب الثانوية العامة الراسبين

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ مصير عقد امتحانات طلاب الثانوية العامة الراسبين العام الماضي سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تدرس الوزارة عقد امتحاناتهم ورقيا وليس إلكترونيا، بسبب عدم تدريبهم على أجهزة التابلت ونظام الأسئلة الجديدة، إضافة إلى عدم تسلمهم أجهزة تابلت، موضحا أنّ هناك نحو 90 ألف طالب راسب في الثانوية العامة العام الماضي.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ فيروس كورونا لن يؤثر على العملية الامتحانية، وجميع لجان الامتحانات ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري، للحفاظ على أرواح الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، موضحا أنّ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، ستعقد إلكترونيا في لجان بالمدارس، وسيتم تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح أنّ طلاب العام الدراسي الحالي تدربوا على الأسئلة الجديد، والتعامل على أجهزة التابلت، حيث سلّمت الوزارة الطلاب أجهزة تابلت، وستعقد امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة خلال مارس المقبل، كي يعتادوا على شكل الامتحانات وطريقة التعامل الصحيحة مع التابلت، وحل أي مشكلات تقنية تقابلهم، وهذه الامتحانات ستكون دون درجات.

ولفت إلى أنّ هناك استعدادات خاصة من قبل الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة، والمزمع عقدها في 19 يونيو المقبل، من خلال تعقيم اللجان وتخصيص بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان وتوفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال إنّ الوزارة نجحت العام الماضي في الخروج بامتحانات الثانوية العامة إلى بر الأمان رغم تحديات وصعوبات كورونا، موضحا أنّ المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة مستمرة وستنتهي يوم الخميس الموافق 18 فبراير الحالي.

ونوه المصدر، بأنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن سيناريوهات عقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، وكيفية بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى 2020-2021، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير احالي، مؤكدا أنّ الوزارة لن ترضخ لضغوط أولياء الأمور الذين يطالبون بإلغاء الامتحانات والعام الدراسي الحالي بسبب كورونا، وأنّ إلغاء الامتحانات يعني رسوب جميع الطلاب.

وأوضح المصدر، أنّ الوزارة خاطبت جميع المدارس على مستوى الجمهورية للاستعداد للامتحانات، وبدء الفصل الدراسي الثاني، من حيث إجراء الصيانات بالمدارس وتعقيمها وتطهيرها وتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية والامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.