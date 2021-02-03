«س و ج».. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الجديدة

تشهد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021 العديد من التغييرات في شكل وطريقة وتصحيح أسئلة الامتحانات والمقرر عقدها في شهر يونيو المقبل، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا، «الوطن» تعرض كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة من خلال نظام السؤال والجواب.

- متى ستعقد امتحانات الثانوية العامة؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021 في يوم 19 من شهر يونيو القادم.

- هل يحتوي الامتحان على أسئلة مقالية؟

لا، لن يحتوي الامتحان على أسئلة مقالية، حيث إنه امتحان إلكتروني بشكل كامل بداية من امتحانات العام الدراسي الحالي.

- كيف سيتم تصحيح إجابات الطلاب؟

تصحيح إجابات الطلاب سيتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري سواء من جانب المعلمين أو المصححين، من أجل تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الطلاب.

- كيف ستوضع أسئلة الامتحان؟

سيتم وضع أسئلة الامتحان للطالب بشكل إلكتروني قبل بداية موعد الامتحان بفترة زمنية قدرها 5 ثواني، وذلك رغبة من الوزارة في القضاء على الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم معرفة أي شخص مهما كان أسئلة الامتحان.

- ومن أين ستأتي أسئلة الامتحان؟

من خلال بنوك الأسئلة.

- وما هو مضمون الأسئلة؟

ستعتمد أسئلة الامتحان على قياس مستوى الطالب وقدرته على الفهم والاستيعاب للمادة العلمية، ولن تعتمد على الحفظ مثل امتحانات السنوات الدراسية السابقة.

- وهل يمكن للطالب اصطحاب الكتاب معه داخل لجنة الامتحانات؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية من العام الدراسي ستكون عن طريق نظام الكتاب المفتوح "open book"، أي يمكن لجميع الطلاب اصطحاب الكتاب معهم داخل لجنة الامتحان.

- هل هناك فرصة لتقديم الطالب على تظلم بعد ظهور النتيجة؟

بداية من العام الدراسي تم إلغاء باب التظلمات بشكل نهائي أمام جميع الطلاب، والذي كان مسموحا للطلاب خلال السنوات السابقة.

- هل يوجد نموذج موحد من الامتحان لجميع الطلاب؟

لا، مع كل امتحان يوجد أكثر من نموذج له وذلك من أجل منع فرص الغش، ويضع الكومبيوتر الأسئلة في جميع نماذج الامتحان بشكل متساوي في درجة الصعوبة.

- كم فرصة توجد للطالب من أجل الامتحان؟

الطالب أمامه فرصتان من أجل أداء الامتحان، الأولى في شهر يونيو، والثانية في أغسطس، ويتم حساب الطالب على المجموع الأكبر بينهما.

- أين سيؤدي الطلاب الامتحان؟

سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان إلكترونيا داخل لجان الامتحانات بالمدارس المختلفة وتحت مراقبة كاملة.