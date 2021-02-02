ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021 في النظام الجديد: انتهاء زمن الحفظ

يتم اعتبارا من العام الحالي تطبيق نظام التقييم الجديد لطلاب الثانوية العامة دفعة 2021، للمرة الأولى، مما يجعل أولياء الأمور والتلاميذ يتساءلون عن طبيعة وملامح الامتحانات والاختبارات لهذا العام.

ويستعرض «الوطن»، استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التعليم، ملامح اختبارات الثانوية العامة لدفعة 2021 في السطور التالية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة، التي من المقرر أن تبدأ يونيو المقبل، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020 – 2021، التي ستُعقد بشكل إلكتروني.

ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021

ووفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم، فإن اختبارات الثانوية العامة، ستتم كالآتي:

- سيتم وضع الأسئلة بالتعاون بين المركز القومي للامتحانات، ومستشاري المواد، والأسئلة يتم اختبارها قبل موعد الامتحان بثوانٍ.

- نماذج الامتحانات تتغير من طالب لآخر لمنع عمليات الغش الإلكتروني.

- النهاية العظمى للمواد كما هي دون تغيير، ويتم تقيم الطلاب بمجموع السنة الواحدة 410 درجات.

- الأسئلة ستكون متوازنة بين الطلاب لتحقيق تكافؤ الفرص.

- أسئلة الامتحان لن تخرج من بنوك الأسئلة الموجودة على المنصات التعليمية الخاصة بطلاب الثانوية.

- اختبارات الثانوية العامة في النظام التقييم الجديد، ستعتمد على الفهم لا الحفظ، وستتم بشكل إلكتروني بشكل كامل.

- سيكون للطلاب الحق في الحصول على 3 فرص للاختبارات على عدة مراحل، ويتم اختيار المجموع الأكبر.

- الاختبارات لن تحتوى على أسئلة مقالية، بل الامتحان يعتمد على الأسئلة الاختيارية، بين (متعدد أو صح وخطأ)، كما أنها تصل إلى 30 سؤال حسب المادة التي يتم عليها الاختبارات.

- تصحيح الاختبارات سيتم بشكل إلكتروني كامل، ولن يتدخل بها أي معلم أو مدرس.

يذكر أنه يمكن متابعة كافة الدروس التعليمية من خلال قناة «مدرستنا 2» التي تقدم شرحا مبسطا عن الأسئلة المتوقعة في اختبارات الثانوية العامة للدفعة الجديدة.