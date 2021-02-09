أطرف مواقف حفل زواج حلا شيحة ومسعود.. «مشكلة حذاء والدها وتأخر هنا»

شهد حفل عقد قران الفنانة حلا شيحا، على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، أمس الأثنين، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، 3 مواقف طريفة، حدثت بحضور أفراد أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين.

زواج حلا شيحة ومعز مسعود

ورصدت «الوطن» هذه المواقف التي شهدها حفل عقد قرانهما، أمس، وكان أولها حجز معز مسعود، غرفاً منفصلة لعائلة حلا شيحة في الطابق الـ 29 للمبيت فيها، فضلاً عن حجزه لمطعم الفندق بالطابق الثالث خصيصاً لهم لتناول وجبة العشاء عقب عقد القران، حيث تبادلوا بعدها أطراف الحديث عن حياة معز وحلا بعد الزواج، كما تطرقوا للحديث في عدد من الأمور الحياتية العامة.

والموقف الثاني هو وصول الفنانة هنا شيحة إلي الفندق متأخرة قبل وقت وجيز من عقد قران زواج حلا شيحة ومعز مسعود، ما دفع الأخير لاصطحابها فور وصولها إلي الاستقبال ليحجز غرفة لها أسوة بباقي شقيقاتها.

والموقف الثالث، كان تعرض الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، لموقف محرج إثر ارتدائه لحذاء تأذي منه أكثر من مرة أثناء حركته، إلا أن معز مسعود أمر أحد العاملين معه بمعالجة الموقف فورًا.

صور عقد القران

وكشفت حلا شيحة عن الصور الأولي من عقد القران، مساء أمس، الأثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: لحظة خاصة جداً بالنسبة لنا.

وأعاد معز مسعود نشر الصور نفسها عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»، وعلق عليها بقوله: حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

وتلقي العروسان التهاني من أصدقائهما داخل الوسط الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزهم مي عمر، أروي جودة، عبير صبري، بسمة بوسيل، رامي صبري، جومانا مراد، الإعلامية ريهام سعيد، وغيرهم.