حظك اليوم الأربعاء 10-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برج ، وتختلف بين المائي والناري والهوائي والترابي، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها تستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الكواكب مجتمعة بمنزل المشروعات تمنحك حماسا وتساعدك على التطور أو توطد علاقتك بجهات أجنبية وتحقق أرباحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يكون الحب أو الصداقة اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تحاول التكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينمي بداخلك الرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحظ والوقت مناسب للانطلاق والمغامرة واتخاذ قرار موفق وأيضا لعرض آرائك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتتكيف مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وتأن في حكمك على الأشخاص والمواقف وانتبه لحقوقك وضاعف الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات التي تواجهك، احرص على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك وتحسن توجيه جهودك ولن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تهتم اليوم بالقيام بواجباتك على أكمل وجه وتتصرف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اقتران القمر وزحل يدعمك وقد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب يساعدانك أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تراجع خطواتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشئون مهنية ومالية، فقط ركز على مراجعة خطواتك وحساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة بمنزلك الثاني مما يجعلك مشوشا.. حاول أن تتأنى في أقوالك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة كريمة مختار، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تعرف كيف تفرض إرادتك وسيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك!

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل جمال إسماعيل، ويوافق تاريخ ميلاده 20 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تتجنب الأضواء ولا تعلن خططك واتبع حدسك وتحكم في تلقائيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للانعزال والتأمل، ويساعدك الاسترخاء على استعادة طاقتك، فقط تجنب التعالي والفخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة ليلى غفران، ويوافق تاريخ ميلادها 19 مارس.