حظك اليوم الثلاثاء 9-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب، يحب الكتمان وغامض، كما أنه عنيف بطبعه، ويميز بالهدوء والعقل ويسعى لتحقيق أحلامه بقوة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها الوطن لقرائها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العلاقات ويجعلك ذلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمنحك الفلك مشاعر حب حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الدكتور والجراح العالمي مجدي يعقوب.