حظك اليوم الثلاثاء 9-2-2021: برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، كما يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس، ويحترمون مشاعر الآخرين.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها «الوطن» لقرائه.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

وينصح الفلك مولود برج الميزان، بأن يتصرف بحكمة لحسم أمور مهنية ومادية والوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب.