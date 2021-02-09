مقتل شاب علي يد خفير بالإسماعيلية بسبب خلافات أسرية

لقي شاب في العشرينيات من عمره، مصرعه، مساء أمس الاثنين، بطلق ناري علي يد خفير نظامي بمحافظة الإسماعيلية.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بمصرع الشاب «محمد.ب»، 25 سنة بأحد شوارع مدينة القنطرة شرق، وقال شهود عيان إن المجني عليه كان علي خلاف مع المتهم بسبب خلافات أسرية خلال الفترة الأخيرة تسببت في العديد من المشادات بينهم.

وأضاف شهود العيان أن مشادة كلامية نشبت بين الجانيوالمجنيعليه مرة أخري استخدم فيها المتهم فرد خرطوش وأطلق منه عيار ناري أصابه في البطن وتوفي في الحال.

وانتقل ضباط البحث الجنائى بمركز القنطرة شرق لمكان الحادث وتمكنوا من إلقاء القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وحررت الشرطة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت مدينة الإسماعيلية شهدت حادثا آخر في الساعات الأولي من صباح اليوم راح ضحيته طفل 4 سنوات إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة المستقبل، وقال شهود عيان إن انفجار أسطوانة غاز داخل الشقة تسببت في اشتعال النيران بشقة سكنية بمنطقة المستقبل، ودفعت إدارة الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق ومنع امتداده الي ادوار العمارة السكنية.

وقالت مصادر إن الطفل المتوفي هو زياد خالد عبد المعطي 4 سنوات، فيما أصيب كلا من هبة نبيل محمود بحريق من الدرجة الأولي بكامل الوجه، وخالد السيد عبد المعطي 34 عام، حريق بالوجه والذراعين، وإيهاب محمد محمد 22 عام بحالة إختناق.