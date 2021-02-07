حبس «بائع خردة» بحوزته 57 تذكرة هيروين في الإسماعيلية 

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم، بحبس بائع خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه في الترويج لمخدر الهيروين.

كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على «ع.س.ط» 33 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية ونشاط واسع في الإتجار بالمخدرات بدائرة مركز الإسماعيلية.

وألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، القبض على المتهم، وبحوزته 57 لفافة صغيرة الحجم من جوهر الهيروين المخدر معدة للبيع.

وكشفت تحريات النقباء سيد نصر الله وملهم البلتاجي وعمر الطحاوي، ومعاونو مباحث مركز الاسماعيلية، عن أن المتهم كان له نشاط في منطقة قرية أبوعطوة وقرية نفيشة.

ونجحت أجهزة الأمن، في ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي لقيامهم بتصنيع كميات كبيرة من الأقراص المخدرة في الإسماعيلية داخل مصنع لإنتاج مخدر الكبتاجون بقيمة 10 ملايين جنيه.

وبحسب مصادر، فإن معلومات وردت للعميد مفيد فوزي مدير منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام 10 أشخاص ثلاثة منهم يحملان جنسيات دول عربية، ولاثنين منهم آخرين معلومات جنائية بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج الأقراص المخدرة، خاصةً عقار الكبتاجون.

وبتشكيل فرق بحث، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، تجهيز المتهمين إحدى المزارع - كائنة بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، بقصد الإتجار فيها وتصدير الجزء الباقي منها لإحدى الدول العربية.

وداهمت حملة مكبرة مقر المصنع وألقت القبض علي المتهمين ، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.