غداً انطلاق اختبارات القبول بالتيرم الثاني في جامعة الملك سلمان

قامت جامعة الملك سلمان الدولية في جنوب سيناء بتنفيذ حملة تعقيم موسعة، اليوم الثلاثاء، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، بالإضافة إلى اختبارات القبول للتيرم الثاني، التي تبدأ غداً الأربعاء.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه يجري تعقيم القاعات والمدرجات التي من المقرر أن تجري بها الامتحانات، مع توفير طاقم طبي على أعلى مستوى، حرصاً على سلامة الطلاب ومنتسبي الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أنه جرى تنظيم مجموعة من المراجعات النهائية (أون لاين) لطلاب الجامعة، استعداداً للامتحانات التي ستعقد بناءً على تعليمات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بداية من 20 فبراير الجاري، وأوضح أنه جرى إعلان مواعيد المحاضرات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لكل كلية من كليات الجامعة.

وأشار رئيس جامعة الملك سلمان إلى أن إدارة الجامعة قامت بتحديد موعد اختبار القدرات الخاصة بالقبول بالفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات غداً الأربعاء، بدايةً من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصرًا.

وأوضح أن اختبارات القبول للفصل الدراسي الثاني ستكون (أون لاين) من داخل مقر الجامعة بمدينة رأس سدر، لجميع الكليات، سواء كليات فرع الجامعة برأس سدر أو شرم الشيخ، وجرى إرسال جدول بمواعيد وتعليمات الاختبار إلى الطلاب الذين قاموا بسداد رسوم الاختبار على البريد الإلكتروني الشخصي لكل طالب.

وأكد أنه جرى اليوم تنفيذ حملة تعقيم وتطهير موسعة، لكافة المدرجات والمناطق التي سيجري بها الاختبارات، ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة التي تقوم بها إدارة الجامعة لحماية الطلاب والعاملين بالجامعة، من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وناشد ئيس الجامعة جميع الطلاب بمراجعة الإيميلات الخاصة بهم للتعرف على موعد ومكان الاختبار، منعاً للتكدس، على أن يتوجه كل طالب مباشرة إلى المكان المحدد له لإجراء الاختبارات، مع الحرص على ارتداء الكمامات الواقية، واتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها.