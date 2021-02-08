محطة بحوث جنوب سيناء تحصر آبار المياه بمدن أبوزنيمة وأبورديس

شنَّت محطة بحوث جنوب سيناء والتابعة لمركز بحوث الصحراء، اليوم الأحد، زيارة استكشافية بمدن أبوزنيمة وأبورديس لمعاينة وحصر الآبار المياه بها، برئاسة الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة البحوث.

وقال زغلول إن الفريق البحثي أجرى معاينة لكل الآبار التي توجد بمدينتي أبوزنيمة وأبورديس، وذلك ضمن خطة عمل حصر للآبار التي توجد بالقرى والوديان بكل مدن المحافظة، وإعداد تقرير مفصل عن مدى صلاحية مياه هذه الآبار للاستخدام الآدمي، ومدى تمركز الأملاح والآثار المترتبة عليها.

وأكد رئيس محطة البحوث، أنه جرى معاينة الآبار التي توجد بأودية بعبع والرملة ووادي النصب والبدعة والدبابات بمدينة أبوزنيمة، ومعاينة الآبار التي توجد بأودية أبو غراقد وسدري ومكتب والسيح التابعين لمدينة أبودريس.

وأوضح أن هذه الآبار تخدم ما يقرب من 32980 فدانًا، وتقدم الدعم الفني لنحو 2750 مزارعا ومستثمرا، بالإضافة إلى القرى السياحية.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تسعى نحو تحويل آبار للمياه للعمل بالطاقة الشمسية، في ضوء استراتيجية المحافظة لاستغلال الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه داخل الوديان والتجمعات البدوية التي تعاني من فقر شديد في مياه الشرب، بالتعاون مع شركة شنايدر إليكتريك، خاصة أن استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة التقليدية يعد توفيرا في الميزانية، إضافة إلى الحد من التلوث البيئي، وسيجري تجهيز الآبار بالمعدات الحديثة لسد احتياجات المواطنين بمنطقة تجمع السلفا من المياه، واستخدام الفائض في التوسع في الركعة الزراعية بالمدينة.

وبالفعل قامت شركة شنايدر إليكترك، بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالوديان، ومنها تشغيل البئر بالمزرعة النموذجية المتكاملة بتجمع الرينة التابعة لقرية «رأس مسلة»، والذي أقيمت على مساحة 30 فدانا بتكلفة نحو 4.5 مليون جنيه، بهدف توطين البدو، وتوفير فرص عمل لهم.