العثور على رضيعة ملقاة على الطريق العام بمدينة المحلة

عثر الأهالي في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، ملفوفة بقطعة من القماش، وملقاة على الطريق العام أمام إحدى المؤسسات الحكومية، في شارع «النوحة»، بمنطقة «الجمهورية»، بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بعثورهم على طفلة حديثة الولادة، ترتدي كامل ملابسها وملفوفة بغطاء، ملقاة فى شارع «النوحة».

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم، برئاسه الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس المباحث، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال فحص الطفلة أنها مدون على قدمها الشمال كلمات اسمها «إيمان حمدي محمد»، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفلة إلى مستشفى المحلة العام، ووضعها تحت الملاحظة، لحين نقلها إلى إحدى دور الرعاية، بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية.

وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقه بأن إحدى كاميرات المراقبة أمام أحد المحلات التجارية، تظهر لحظه قيام سيدة بترك طفلة رضيعة بجوار إحدى السيارات المتوقفة في الشارع المذكور في الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث عثر عليها عدد من المواطنين، ملفوفة بقطع من القماش، وسط الأجواء شديدة البرودة التي تشهدها المدينة هذه الأيام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث قررت ايداع الطفلة إحدى دور رعايه الأيتام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.