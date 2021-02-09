تعرف على مواصفات السيارة «أودي R8» في نسختها الأعلى تجهيزا

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية، أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن سلسلة فيديوهات تتضمن شرح وتجربة السيارات الفارهة، وقائمة أفضل السيارات الرياضية العام الجاري 2021.

وظهرت «أليكس» خلال الفيديو في تجربة للسيارة الجديدة من طراز «أودي R8» التي أكدت أنها تشبه إلى حد كبير سيارة «لامبورغيني هوراكان» ولكن بسعر أقل.

وفيما يلي نرصد أهم المواصفات والإمكانيات الخاصة بالسيارة «أودي R8» وفق فيديو «ألكس»:

- طُرحت السيارة بمحرك مكون من 10 أسطوانات على شكل حرف «V10»، بسعة لترية 5.2 لتر، 5200 سي سي، ينتج قوة تصل لـ562 حصانا، بمعدل دوران 406 لفة/قدم، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات، من طراز S-tronic dual-clutch.

- طرح النسخة الأعلى تجهيزا من السيارة باسم «Performance»، بمحرك «V10» بسعة 5.2 لتر، وينتج قوة تصل لـ 602 حصان مع معدل دوران 413 لفة/قدم، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، من طراز S-tronic dual-clutch.

- السيارة «أودي R8» ليست موفرة للوقود، حيث تستهلك معدل جالون لكل 13 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 20 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة خلال 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 270 كم / س.

- تأتي السيارة مع تحديثات حصرية، بعدة تجهيزات وإمكانيات من بينها (عجلات جديدة قياس 20 بوصة، ألياف الكربون، مصابيح أمامية وخلفية LED، وإشارات الانعطاف الديناميكية، ونظام الصوت Bang & Olufsen المكون من 13 مكبرًا، شاشة مخصصة للمؤشرات نظام معلوماتي من طراز MMI ، أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أودو، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت تدعم شبكة الجيل الرابع 4G).