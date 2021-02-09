بعد فصل عبدالعليم داوود.. «وهدان» رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

أعلن بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في مؤتمر صحفي اليوم، تعيين النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلفا للنائب محمد عبد العليم داوود، الذي جرى فصله قبل قليل، بقرار من رئيس «الوفد».

والنائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، من الأسماء الهامة تحت قبة البرلمان، حيث شغل منصب وكيل مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول لمدة 5 سنوات، كما شغل منصب الرئيس الشرفي لحزب الوفد، ونائب رئيس المجلس القومي للقبائل العربية.

وينتمى النائب سليمان وهدان إلى محافظة بورسعيد، وترشح عن منصب وكالة مجلس النواب في الانتخابات التي ستجرى خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني عن الفترة (2021- 2026) المنعقدة اليوم الثلاثاء.

رئيس حزب الوفد يكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد قد كشف عن تفاصيل ما أسماه بـ«المؤامرة الكبرى الأخيرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد، للقضاء عليه، وتسخير الوفد لأجندات ضد مبادئه، ومساره» بحسب تعبيره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل، عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

ووفقا لنص المادة «6» من قانون مجلس النواب، يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًا تُسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة، إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

ويشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على إحالة النائب محمد عبد العليم داوود إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه، وذلك على خلفية خروجه عن التقاليد البرلمانية.