«فبراير أم بعد رمضان».. القصة الكاملة لموعد امتحانات نصف العام

ينتظر أولياء الأمور وطلاب المراحل الدراسية المختلفة، الإعلان الرسمي عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وكل تفاصيلها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد المقبل، وخلال الفترة الماضية انتشرت العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات.

«الوطن» ترصد أبرز تلك الشائعات وتوضيح التعليم لحقيقة تأجيل الامتحانات، أم أنها في موعدها المحدد مسبقا:

تأجيل امتحانات نصف العام إلى مايو المقبل

منذ نحو ما يقرب من 10 أيام انتشرت أنباء حول تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى شهر مايو المقبل، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

وزير التعليم يوضح حقيقة الأمر

بعد انتشار أخبار متداولة حول تأجيل امتحانات نصف العام، خرج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونفى تأجيل الامتحانات تماما، ووصفها بأنها مجرد إشاعات واجتهادات لا حقيقة لها إطلاقا.

وأكد «شوقي» على أن التفاصيل الكاملة سيتم طرحها والإعلان عنها في 14 فبراير المقبل، والتي تتضمن شكل الدراسة بالترم الثاني، بالإضافة إلى موعد وتفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونصح «شوقي» الطلاب بالمراجعة جيدًا قبل امتحانات نصف العام.

عقد الامتحانات عقب شهر رمضان

مرة أخرى تجددت الشائعات، مؤخرًا على السوشيال ميديا، حول تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي، وعقدها بعد نهاية شهر رمضان، بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا.

مصدر بالتعليم يوضح موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات نصف العام الدراسي من المرجح عقدها بعد 20 فبراير وهو موعد انتهاء إجازة نصف العام، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل.