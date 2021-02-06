هل تحذف الوزارة أجزاء من المناهج قبل بداية الامتحانات؟ «التعليم» تجيب

يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب حول هل سيتم إلغاء أجزاء من المناهج الدراسية قبل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المرتقب عقدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام في 20 من فبراير، أم ستشمل أسئلة الامتحانات جميع أجزاء المنهج.

وتوقع بعض من أولياء الأمور والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، إلغاء أو حذف بعض الأجزاء من المناهج بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا، مع توقف الدراسة داخل المدارس منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول في 16 يناير بقرار من مجلس الوزراء.

وللإجابة على هذا السؤال الذي ينتظره الجميع، يقول مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تحذف أي أجزاء من المناهج الدراسية، بمختلف المواد، لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وفقا لتأكيدات الدكتور طارق شوقي، وزير التريية والتعليم والتعليم الفني، بعدم حذف أي مناهج واستكمالها حتى نهاية الفصل الدراسي الأول في منتصف يناير الماضي.

استكمال شرح المناهج رغم غلق المدارس

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه رغم غلق المدارس كافة مع مطلع العام الجديد 2021 بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا، إلا أن الوزارة والمدارس استكملوا تدريس باقي الأجزاء المتبقية من المهنج، خلال شهر يناير عن طريق إتاحة فرصة المراجعة والمذاكرة من خلال المصادر المختلفة والمنصات التعليمية.

ويذكر أنه بعد 8 أيام يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل التفاصيل التي تتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تأجلت لما بعد انتهاء إجازة نصف العام في 20 من شهر فبراير بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة لا تفكر على الإطلاق في تأجيل أو إلغاء امتحانات نصف العام، وأن كل ما يتردد حول ذلك مجرد اجتهادات من البعض وشائعات لا حقيقة لها.