«التعليم»: هؤلاء الطلاب لن يؤدوا امتحانات نصف العام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي لن يخوضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول مثل باقي سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

وأضافت «التعليم» إن الطلاب في تلك السنوات الدراسية يتبعون نظام التعليم الجديد 2.0، ولن يخوضوا أي امتحانات حتى نهاية الصف الثالث الابتدائي، لأن الوزارة لا تريد الضغط على هؤلاء الطلاب خاصة في هذا السن المبكر.

دليل المعلم على موقع الوزارة لمساعدة أولياء الأمور

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من يرغب من أولياء أمور هؤلاء في مساعدة أبنائهم في المذاكرة، يوجد دليل المعلم على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة حتي يستخدموه في الاسترشاد به.

وأوضحت «التعليم» أن نظام التعليم الجديد 2.0، تم تطبيقه على الصف الثالث الابتدائي لأول مرة خلال العام الدراسي الحالي، حيث تم تطبيقه من قبل على صفوف رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، إن النظام الجديد للتعليم 2.0 يرتكز على العديد من الأبعاد الجديدة ومنها: تعلم لتعمل، وتعلم لتعرف، وتعلم لتعيش، بالإضافة إلى تعلم لتكون.

وفي سياق متصل، من المرتقب عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد يوم 20 من الشهر الجاري، وبالتحديد بعد انتهاء إجازة نصف العام والتي تمتد على مدار 36 يوما لأول مرة.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول قد تأجلت بقرار من كلا من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وذلك في تداعيات انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 14 من الشهر الجاري من أجل الإعلان عن التفاصيل الكاملة لكلا من شكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى تفاصيل امتحانات نصف العام الدراسي.