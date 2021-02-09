من بسنت لـ حلا.. بدلة معز مسعود ثابتة «مبتتغيرش في زيجاته» صور

احتفل الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، بعقد قرانه من الفنانة حلا شيحة، أمس الإثنين، داخل أحد الفنادق الكبرى، بالقاهرة، المطلة على النيل.

وظهر معز مسعود، خلال عقد القران، هو يرتدى بدلة سوداء اللون «سموكن»، فيما ارتدت حلا شيحة فستان أبيض محتشمًا دون أي فتحات.

وأثار معز مسعود، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا له من حفل زفافه على المُرشدة السياحية بسنت نور الدين، قبل 3 أعوام تقريبًا، كونه ظهر بنفس الإطلالة ذاتها في عقد قرانه بالفنانة حلا شيحة، دون أي تغيير.

واستمرت زيجة معز مسعود وبسنت نور الدين، قرابة الستة أشهر، إذ كتبت الأخيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب إعلان الانفصال، قائلة: «هي الحياة كده قدر بيسوقنا لقدر.. ربنا قدّر واداني شُهرة في فترة قصيرة، بعدها قابلت قَدَري الآخر وهو منفصل عن زيجته الأولى من فترة وتزوجنا.. لكن في الآخر الدنيا دنيا والأشياء ليست دائما تبدوا كما نتمنى.. الحمد لله تم انفصالي مؤخرًا».

معز وحلا

وكانت العلاقة بين معز مسعود وحلا شيحة، قد نشأت بينهما منذ شهر يونيو الماضي، عندما نشر صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهو يجلس على الأرض، ويمسك بالجيتار الخاص به، ليُعلق عليها بقوله: « شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة - أنت تعرف من أنت»، لترد عليها بقوله في التعليقات: «من الشخص الذي التقط تلك الصورة»، لسرعان ما يرد عليها: «شخصية خاصة جدًا».