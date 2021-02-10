«مستقبل وطن» يقدم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة

قدم حزب مستقبل وطن، قافلة مساعدات كبيرة وشاملة، لأهالي منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة.

وشملت القافلة، والتي قام عليها شباب الحزب، توزيع مواد غذائية وبطاطين على أهالي المنطقة من محدودي الدخل والأسر البسيطة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن عزبة الهجانة، صباح أمس الاثنين، أثناء جولته التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة، واطلاعه على الموقف التنفيذي والإنشائي، لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث أشاد بما يتم في العاصمة الإدارية من إنشاءات، كما تحدث عن الكيلو 4.5 "منطقة عزبة الهجانة"، قائلا: «التصور الذي يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية جديد ده بشكل تاني وفكر تاني وبتطوير جديد، إمبارح زي ما كنتم شوفتم كنا بنقول نصلح الكيلو 4.5، تصدقوا إن إصلاحه أغلى من اللي احنا بنعمله ده وانتم ناس مهندسين فاهمين الكلام».

احتياجات المنطقة

من جانبه، قال عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، إن منطقة عزبة الهجانة تعاني من نقص في كل الخدمات، لافتا أن فتح الدولة المصرية لهذا الملف شيء يحسب لها، ويمكن أن نقول إن تاريخ مصر يكتب من جديد في هذه المنطقة.

واضاف السنباطي، في تصريح لـ«الوطن»، أن القافلة التي قدمها الحزب لأهالي عزبة الهجانة، تأتي في اطار توجيهات الدولة ودعم الأسر الاكثر احتياجا وتقديم المساعدات، وهو نابع من الدور المجتمعي الذي يقدمه الحزب، مشيرا إلى أن نحو 3 ملايين مواطن يعيشوا في هذه المنطقة وسط ظروف معيشية صعبة، ففي مقدمة احتياجات المنطقة، أن يكون هناك طرق جيدة، ومستشفى عام، لأنها لا تحتوى على مستشفى، كما تحتاج أيضا إلى مدارس، بالإضافة إلى مركز شباب كبير يفتح أبوابه أمام العدد الكبير من الشباب الذين يعيشون بتلك المنطقة، حتى لا يقعوا ضحية للتطرف.