أطباء عن استعدادات المدارس للامتحانات: «تباعد في اللجان وأدوات شخصية»

ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، والشهادة الإعدادية، مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك في مناقشة بمجلس الوزراء، مع معرفة استعدادات المدارس، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى الفيروس المستجد، قبل استكمال الدراسة والامتحانات والدخول في الفصل الدراسي الثاني.

قدم الأطباء نصائح طبية لضمان سلامة الطلاب في أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

«عز العرب»: التباعد بين الطلاب وتوفير كحول طبي أهم الأسلحة أمام كورونا

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن من أهم عوامل الحفاظ على سلامة الطلاب تحقيق التباعد المكاني، والتأكد من وجود مسافات كافية بين أماكن جلوسهم من جميع الاتجاهات، مع توفير المطهرات ذات نسبة 70% أمام الأبواب واللجان وداخلها، مع التهوية الطبيعة، وعدم وجود أماكن مغلقة.

وأضاف «عز العرب» لـ«الوطن»، أنه من الضروري عدم السماح لمن تظهر عليهم أي أعراض مثل البرد، الكحة، ارتفاع درجات الحرارة، من التواجد داخل اللجان، ووضعهم في غرف عزل تخصص لهم، سواء كان طالبا أو مدرس أو إداري، وعدم الاعتماد الاعتماد الكلي على مقياس الحرارة فقط، لافتًا إلى أن هناك أعراض تأتي قبل ارتفاع درجة الحرارة، مع الإشراف الطبي طوال اليوم، وتوفير تجهيزات تسهل تحويل المشتبه بهم للأماكن الطبية.

«عبد الوهاب»: بوابات تعقيم أمام المدارس وأدوات شخصية لكل طالب

ومن جانبها، ناشدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، الوزارة بتوفير بوابات تعقيم أمام بوابات المدارس، وطالبت أولياء الأمور بتجهيز أدوات شخصية لكل طالب، مثل زجاجة المياة الخاصة به، وصابونة، وكحول طبي، وتكون لاستخدامه الشخصي، مع تقليل عدد الطلاب داخل اللجان، والتأكيد على وجود مصدر تهوية دائم داخل اللجان.

ونوهت «عبد الوهاب»، على عدم تجمهر الطلاب وأولياء الأمور أمام المدارس، قبل أو بعد أداء الامتحانات، وأن يرحلوا إلى بيوتهم فور الانتهاء، وطالبت أولياء الأمور بقياس درجة حرارة أبنائهم قبل خروجهم من المنزل لأداء الامتحانات، وفي حالة ارتفاع درجة حرارته لا يخرج.