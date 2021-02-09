مستشار أوبئة: لأول مرة انخفاض إصابات كورونا حول العالم لأقل من نصف مليون

قال مستشار الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية الصحية المجتمعية، الدكتور عادل البلبيسي، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم يرتفع، ووصل إلى 106 ملايين حالة، والوفيات أيضا ارتفعت، وهذا على الرغم من أن الأعداد اليومية للإصابات تنخفض، وخلال الثلاثة أيام الأخيرة سجل العالم أقل من نصف مليون حالة يوميا، وهذا لم يحدث منذ فترة.

تباين في مناطق الإصابات

وأضاف «البلبيسي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن هناك تباينا في الإصابات بين الدول، حيث ترتفع في بعض المناطق وتنخفض في الأخرى، ولكن بالنسبة للقاحات، فإن هناك 7 أنواع، ويجب مراجعتها جميعا، وهل هي لها تأثير على الفيروسات المتحورة أم لا، رغم تأكيد الشركات أن اللقاحات تمنع الوصول إلى الحالات الشديدة، ولكنها لا تمنع الإصابة، ولا تمنع الإصابات الخفيفة أو المتوسطة، مشددا على أن فيروس كورونا يتحور باستمرار.

وتابع مستشار الأوبئة أن هذا يعني أن اللقاحات لها تأثير، ولكن إلى حين إنتاج لقاحات جديدة خاصة بالفيروسات المتحورة، فإن اللقاحات الحالية تعتبر فعالة ضد الإصابات بالعدوى الشديدة.

ولفت إلى أن الفيروس ما زال جديدا، ومعرفتنا به جديدة، ولكن منذ اكتشافه وحتى الآن هناك 4 آلاف طفرة حدثت فيه، وهي مسجلة في بريطانيا، وهذا دليل على أن الفيروس يتحور باستمرار، ولكن هذه الطفرات تكون لها أهمية في بعض الأوقات، وأوقات أخرى ليست لها أهمية، والطفرات تحدث نتيجة تكاثر الفيروس، وإذا انخفضت الإصابات سوف تنخفض الطفرات.

تقرير فريق الصحة العالمية

وشدد على أنهم يحاولون إقناع العالم بأن الصين هي السبب في انتشار الفيروس، ولكن منظمة الصحة العالمية أرسلت فريقا إلى الصين، وأعلن هذا الفريق أنه لا يوجد دليل على ذلك، وهذا لن يفيد كثيرا في مسألة العلاج واللقاح، ولكن سوف يفيد في الجدل السياسي واتهام الصين بأنها سبب انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه لا يوجد توزيع عادل للقاحات حول العالم، وثلثا كمية اللقاحات وزعت في 10 دول فقط، وهي الدول الغنية، وعلى سبيل المثال فإن بريطانيا متعاقدة على ضعف عدد سكانها من اللقاحات، وهناك 135 دولة حول العالم لم تبدأ في تلقيح سكانها بعد.