هيثم شاكر يعلن تعافيه من كورونا: المسحة سلبية بعد 16 يوما عزل

أعلن الفنان هيثم شاكر، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعدما أثبتت التحاليل سلبية المسحة الأخيرة التي أجراها، بحسب ما أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتب شاكر: «الحمد لله بعد 16 يوم من العزل، المسحة الأخيرة سلبية، آسف إني مقدرتش أرد على كل اللي حاول يطمئن عليا برسالة أو باتصال، وبشكركم جميعًا على اهتمامكم ومحبتكم، وربنا يشفي كل مريض».

وقبل نهاية شهر يناير الماضي، أعلن هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله إيجابي كورونا.. دعواتكم».

وانهالت دعوات محبيه على المنشور حينها، داعين له بسرعة الشفاء، كي يعود لإمتاع جمهوره بأعمال غنائية جديدة، كما هنؤه اليوم، بعد إعلان تماثله للشفاء.

هيثم شاكر في عزل منزلي

مع أول شهر فبراير الجاري، طمأن المطرب هيثم شاكر جمهوره على حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور عددا من الأعراض عليه.

وقال «شاكر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقتها، إن حالته مستقرة ويخضع حاليا للعزل المنزلي، مضيفا أنه من المقرر أن يجري المسحة الثانية، الأربعاء المقبل، للتعرف على مدى استجابة حالته للبروتوكول العلاجي وتعافيه من الفيروس من عدمه.

وتوجه هيثم شاكر، بالشكر لكل من سأل عنه في أزمته الصحية، متمنيا أن يشفي المولى عز وجل كل المصابين بهذا الوباء العالمي.

معاناة مع مرض السرطان

كان هيثم شاكر، قد واجه خلال السنوات الماضية، صراعًا مع مرض سرطان القولون، حتى تم تجاوز المحنة بعد سنوات، ليعود مجددًا لمشاريعه الفنية من خلال طرح ألبوم غنائي باسم «معرفة قديمة».