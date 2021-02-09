في الفلانتين.. أفكار لهدايا غير تقليدية غير مكلفة: أبرزها برطمان الرسائل

أيام قليلة ويحتفل العشاق والمخطوبون والأزواج، بـ«عيد الحب» العالمي، الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، الأمر الذي يجعل كثيرين يتحيرون في كيفية اختيار الهدايا المناسبة، خاصة في ظل جائحة كورونا التي جعلت الأغلبية «مفلسين».

وفي هذا الصدد يقدم «الوطن»، استمرارا لسلسلة الخدمات التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، بعض الاقتراحات لهدايا مناسبة لعيد الحب أو الفلانتين، وفي نفس الوقت لا تتكلف مبالغ ضخمة.

العرائس والدباديب

تبقى العرائس والدباديب، إحدى أهم الهدايا التي تعشقها الفتيات، لكن إذا حاولت شراءها من المحال، فقد تجد أن أسعارها تتجاوز الـ200 جنيه، لذا يمكنك أن تقوم بشراء الدباديب من «الفراشة» التي يقوم بها بعض الباعة الجائلين، وستجد عددا كبيرا منهم بجوار محطات المترو، وفي ميادين الدقي ورمسيس، حيث تتواجد أشكال متعددة من العرائس، مثل «فلافيلو» و«كيتو» و«كرتي البعبع» و«باز» و«توم وجيري»، ويبدأ سعر اللعبة الواحدة بحوالي 25 جنيها، ويصل أعلى واحدة لـ50 جنيها، ويمكنك بعدها شراء صندوق هدايا من محلات الهدايا المنتشرة، ويتراوح سعره بين 15 إلى 300 جنيه، ويمكن أن تدفع من 5 إلى 35 جنيها إضافية لشراء «فوم» مناسب للعلبة ووضع الدبدوب.

شيكولاتة وهدايا تذكارية

هذا الأمر يعتمد على شخصية الشريك، فبعض الفتيات تحب الحلويات بأنواعها، لذا يمكنك أن تقوم بشراء حلويات، بالإضافة إلى شراء قطع إكسسوارات مثل لعبة بسيطة، ويمكن إخفاء تلك الأشياء داخل الفوم واترك حبيبتك تبحث عنها.

الشمع المطبوع

واحدة من الهدايا المثالية، هي شراء شمعة وطباعة صورة الشريك عليها، ويمكنك الحصول عليها من خلال الأسواق الشعبية بأسعار مناسبة، ثم اختيار صورة مناسبة، وإلصاقها على الشمعة، وتمرير هواء ساخن لمدة ثوان حتى تطبع الصورة، وإليك فيديو يوضح خطوات تلك الطريقة بالتفصيل.

«ماج النادي المفضل»

الأيام الماضية شهدت منافسة حادة بين الفرق المصرية لكرة القدم، خاصة الأهلي والزمالك، وإذا كنت ترغب في هدايا لطيفة يمكنك شراء ماج مطبوع عليه شعار النادي المفضل لشريك حياتك.

برطمان الرسائل

تلك الهدية لن تكلفك الكثير، فكل ما أنت بحاجة إليه هو برطمان زجاج فارغ، ورسم بعض القلوب أو النجوم بالقلم الفلوماستر، وإحضار بعض الأوراق وكتابة رسائل وعبارات جيدة ووضعها داخل البرطمان، مع بعض الحلوى والفوم، وتقديمها كهدية.