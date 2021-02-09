وفاة الكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم متأثرة بفيروس كورونا

توفيت اليوم، الكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم، مدير تحرير أخبار اليوم السابقة، اثر تأثرها بفيروس كورونا المستجد.

ونعى عدد من زملاء وتلاميذ الكاتبة الصحفية الراحلة، كما كتب عدد من أصدقائها مقالات وتغريدات تضامن، قبل وفاتها بأيام، مؤكدين أنها كانت آخر من عرفت كورونا الطريق إلى منزلها، فأصيبت هي وشقيقتها التي توفيت.

وعانت تهاني إبراهيم من تدهور حالتها إلي الغيبوبة وارتبطت حياتها بأجهزة التنفس الصناعي، وخراطيم العناية المركزة.

وتهاني إبراهيم مدير تحرير أخبار اليوم السابقة، تميزت واكتسبت شهرة واسعة في خلال حقبة الثمانينيات وحتي منتصف العشرينيات بمئات الحوارات والتحقيقات الصحفية التي تصدت خلالها لعشرات الموضوعات المؤثرة في كل المجالات.

وقال الزميل حسين عبد القادر، الصحفي بأخبار اليوم، عن الراحلة إنها اكتسبت معظم تحقيقاتها شكل الحملات الصحفية بتناولها بحث وعلاج مشكلة أو ظاهرة، وتظل تتابعها طوال عدة أسابيع حتي تصل إلي حل.. بدأت تهاني إبراهيم أول حملاتها الصحفية وهي في بداية التحاقها ببلاط المهنة عن مساوئ قانون الاصلاح الزراعي ومعاناة الفلاحين البسطاء بسبب سوء تطبيق وفساد القائمين علي المشروع، كان الجميع ينتظر اخبار اليوم كل سبت لمتابعة ما تفجره تهاني ابراهيم من قضايا شائكة وحادة في حملاتها الصحفية.

وتابع: اتذكر لها من بين خبطاتها الصحفية المميزة، هو انفرادها بمقابلة ومحاورة فتاة المعادي التي تعرضت للاغتصاب في أشهر حادثة اغتصاب عرفتها مصر، رغم حالة التعتيم علي شخصيتها التي تنتمي لواحدة من العائلات النافذة في المجتمع.