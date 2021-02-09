القباج: التضامن تطلق قريبا مركز استقبال الشكاوى بـ30 خط تليفون

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة، أطلقت برنامج «الألف يوم الأولى» في حياة الطفل، التي تم من خلاله استهداف 41 ألف سيدة، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام.

تحويل مراكز خدمات المرأة العاملة لمراكز خدمات الأسرة

وأضافت القباج، فى بيانها بلجنة التضامن بالبرلمان، أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفالا دون سن الثانية، مشيرة إلى أنها تستهدف تحويل مراكز خدمات المرأة العاملة لتصبح مراكز خدمات الأسرة لتوفير فرص أكبر للمرأة العاملة، كما تم ميكنة وتطوير كافة مؤسسات التأهيل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة ستطلق قريبا مركز استقبال الشكاوى والتظلمات بعد تحديثه بـ30 خط تليفون.

ميكنة بيانات الجمعيات الأهلية

وأضافت القباج، أن وحدة دعم الجمعيات الأهلية ستكون وحدة مستقلة تحت إشراف الوزير، وستشهد تطورا كبيرا وطفرة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور لائحة قانون ممارسة العمل الأهلي، مضيفة أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل اللائحة كما سيتم عقد لقاءات متعددة مع مختلف المنظمات الأجنبية العاملة في المجال الأهلى للتعريف بمزايا اللائحة الجديدة للقانون، كما سيتم ميكنة بيانات الجمعيات الأهلية كافة ولن يتم قبول أي جمعية لا يتم ميكنة بياناتها.

ضم جميع الأيتام تحت برنامج «كرامة»

وأوضحت القباج، أن برامج الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، كما أن برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة علي أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستيعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج «كرامة».