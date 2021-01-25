المستندات الكاملة للحصول على برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك العديد من المستندات اللازمة للتقدم لبرنامج الاستحقاق الأسرى " تكافل" ، والاستحقاق الفردى" كرامة"، مشيرة إلى أن المستندات اللازمة كالتالى :

1- صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة

2- صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم حتى 18 عاما.

3- افادات من مدارس الأولاد من سن 6 سنوات حتى 18 عاما.

4- اخر ثلاث ايصالات كهرباء

5- صورة بطاقة التموين ان وجدت.

6- صورة قسيمة الزواج .

7- طابعة برنت تأمينية للزوج أو الزوجة .

وأوضحت "التضامن"، أنه فى حال وفاة الزوج أو الزوجة ، تقدم شهادة الوفاة ، وفى حال الطلاق تقدم قسيمة الطلاق، كما يتم تقديم شهادة القومسيون الطبى الرسمية ، فى حالة العجز أكثر من 50 % .

شروط التقدم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه لابد أن يكون المتقدم هو أو زوجته غير موظفين فى أى جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص ، وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه ، وليس له معاش ضمانى ، وذلك يتم من خلال الكشف عليه من قاعدة البيانات بالوزارة .

برنامج تكافل" استحقاق أسرى"

- يبلغ عدد المستفيدين من تكافل 2 مليون و175 ألف و603 حتى منتص ديسمبر 2020.

- المبلغ المستحق للأسرة المعيشية المستحقة 325 جنيه شهريا.

- التلميذ فى المرحلة الابتدائية 60 جنيه .

- التلميذ فى المرحلة الاعدادية 80 جنيه .

- التلميذ فى المرحلة الثانوية 100 جنيه .

برنامج كرامة"استحقاق فردى"

- شخص واحد 350 جنيه .

- شخصين 700 جنيه .

- ثلاثة أشخاص 1050 جنيه .

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تولي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال الحماية الاجتماعية، و تلبيه الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل، لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الإقتصادية وتحقيق الإستقرار المجتمعي.