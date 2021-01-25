المستندات الكاملة للحصول على برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»
كتب:
أسماء زايد
06:39 ص | الإثنين 25 يناير 2021
مستفيدات تكافل وكرامة .. أرشيفية
أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك العديد من المستندات اللازمة للتقدم لبرنامج الاستحقاق الأسرى " تكافل" ، والاستحقاق الفردى" كرامة"، مشيرة إلى أن المستندات اللازمة كالتالى :
1- صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة
2- صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم حتى 18 عاما.
3- افادات من مدارس الأولاد من سن 6 سنوات حتى 18 عاما.
4- اخر ثلاث ايصالات كهرباء
5- صورة بطاقة التموين ان وجدت.
6- صورة قسيمة الزواج .
7- طابعة برنت تأمينية للزوج أو الزوجة .
وأوضحت "التضامن"، أنه فى حال وفاة الزوج أو الزوجة ، تقدم شهادة الوفاة ، وفى حال الطلاق تقدم قسيمة الطلاق، كما يتم تقديم شهادة القومسيون الطبى الرسمية ، فى حالة العجز أكثر من 50 % .
شروط التقدم
أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه لابد أن يكون المتقدم هو أو زوجته غير موظفين فى أى جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص ، وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه ، وليس له معاش ضمانى ، وذلك يتم من خلال الكشف عليه من قاعدة البيانات بالوزارة .
برنامج تكافل" استحقاق أسرى"
- يبلغ عدد المستفيدين من تكافل 2 مليون و175 ألف و603 حتى منتص ديسمبر 2020.
- المبلغ المستحق للأسرة المعيشية المستحقة 325 جنيه شهريا.
- التلميذ فى المرحلة الابتدائية 60 جنيه .
- التلميذ فى المرحلة الاعدادية 80 جنيه .
- التلميذ فى المرحلة الثانوية 100 جنيه .
برنامج كرامة"استحقاق فردى"
- شخص واحد 350 جنيه .
- شخصين 700 جنيه .
- ثلاثة أشخاص 1050 جنيه .
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تولي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال الحماية الاجتماعية، و تلبيه الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل، لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الإقتصادية وتحقيق الإستقرار المجتمعي.