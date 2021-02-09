وصول جثث 3 متوفين ومصابين في حادث بليبيا إلى منفذ السلوم

أكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، قبل قليل، أن الحجر الصحى بمنفذ السلوم البري، على الحدود بين مصر وليبيا، استقبل جثث 3 مصريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بليبيا، إضافة إلى اثنين من المصابين، مشيراً إلى أن جميع الضحايا من أبناء محافظة المنيا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجري إنهاء جميع الإجراءات الخاصة باستلام جثث الضحايا في الحجر الصحي ومنفذ السلوم، تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم، وتم بالفعل تسليم المصابين إلى ذويهم لاستكمال علاجهم نتيجة إصابتهم بإصابات متفرقة فى الحادث.

وأشار «البلتاجي» إلى أن جميع الجثث سيتم نقلها من الحجر الصحى بالمنفذ إلى مستشفى مطروح العام، ووضعهم فى ثلاجة الموتى، تحت إشراف مفتش الصحة والنيابة العامة، وسيتم تسليمهم لأهليتهم بعد صدور قرار النيابة العامة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أنه وقع حادث سيارة فى مدينة طبرق الليبية، سقط ضحيته 14 شخصاً ما بين جثث ومصابين، بينهم عدد كبير من المصريين من محافظة المنيا، وتم نقل بعض الجثث والمصابين إلى الحجر الصحي بمنفذ السلوم.