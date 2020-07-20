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صور.. وكيل صحة مطروح يتابع الحجر الصحي بمنفذ السلوم على الحدود الليبية

كتب:

محمد بخات
10:14 م | الإثنين 20 يوليو 2020
وكيل صحة مطروح خلال متابعتة الحجر الصحى بمنفذ السلوم

وكيل صحة مطروح خلال متابعتة الحجر الصحى بمنفذ السلوم

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري على الحدود الليبية.

وتابع "البلتاجى"، اليوم الاثنين، الإجراءات الوقائية والاحترازية والخدمات الطبية المقدمة بالمنفذ.

وزار وكيل وزارة الصحة مستشفى السلوم المركزي بعد إحلالها وتجديدها، وتابع الانتهاء من أعمال تجهيزها بالأجهزة الطبية، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات استعدادًا لإفتتاح المستشفى قريبًا.

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