السيسي يعرب عن فخره بمسبار الأمل الإماراتي: نهضة علمية بالمنطقة العربية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته وفخره بوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، مهنئًا الإمارات العربية المتحدة على ذلك، وذلك عبر تدوينة له على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «السيسي»: «تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية».

وتابع: «تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة، في محاولة خلق واقع جديد، رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن».

وواصل: «لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل».