«أبو زيد»: كندا تفرض على القادمين من الخارج الإقامة بفندق 3 أيام على نفقتهم

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، إن كندا وضعت إجراءات احترازية شديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي مستمرة في فتح الطيران لكن أي شخص يصل كندا، يجب عليه إجراء عزل منزلي صارم لمدة أسبوعين مع إجراءه مسحة «بي سي آر» قبل السفر وقبل الوصول، مع إضافة شرط جديد وهو المكوث في فندق تحدده الدولة لمدة 3 أيام على حسابه الشخصي.

وأضاف «أبو زيد» خلال مداخلة عبر «زوم» في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن السياحة الكندية وصلت إلى أرقام كبيرة قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، بإجمالي 100 ألف مواطن كندي، لافتا إلى أن السائح الكندي ينفق أرقاما كبيرة عندما يصل إلى مصر خاصة أنه سائح مقتدر ويقيم في فنادق فاخرة.

السفير: السائح الكندي ينفق أرقاما كبيرة عندما يأتي مصر لأنه مقتدر

وتابع سفير مصر في كندا: «خلال جائحة كورونا نظمنا ندوات كاملة تستعرض المتاحف المصرية من خلال برامج ثلاثية الأبعاد وتم عرض الاكتشافات في سقارة بشكل ثلاثية من أجل إيصال الثقافة المصرية إلى المواطن الكندي في ظل عدم قدرته على السفر وسط أزمة جائحة فيروس كورونا».

أبو زيد: كندا ليس لها تاريخ استعماري وتحترم ثقافة الآخر

وواصل: «على الرغم من التشابه بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن كندا تؤكد أن لها رؤية مختلفة عن رؤية الولايات المتحدة ودولة ليس لها دور استعماري سابق وتحترم ثقافة الآخر ولكن هناك عوامل تشابه كثيرة بني أمريكا وكندا، من حيث الاهتمام بموضوعات الحريات والمرأة، ويهتمون بأن يكون شركائهم متفهمين لرؤية كندا لهذه الأمور، وهناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع كندا كشريك تجاري واقتصادي مع مصر».