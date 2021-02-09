برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفاء بوصول «مسبار الأمل» لكوكب المريخ

تزين «برج القاهرة» باللون الأحمر، احتفالًا بوصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره على كوكب المريخ، حيث وصل «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر، قطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

الإمارات خامس دولة على مستوى العالم تصل لكوكب المريخ

وبهذا الإنجاز، تكون الإمارات خامس دولة عالميًا تصل إلى المريخ وسيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك، ويأتي برنامج المريخ في إطار جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية ولوكالة الإمارات للفضاء خطة طموحة لبناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117.

ومع دخول مسبار الأمل مدار الالتقاط حول المريخ، تبدأ سرعته بالتباطؤ ذاتيا من 121 ألف كيلومتر في الساعة إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك خلال 27 دقيقة تعرف باسم «الـ27 دقيقة العمياء»، وذلك باستخدام محركات الدفع العكسي الستة «دلتا في» المزود بها المسبار.

الرئيس السيسي يعرب عن فخرة بوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته وفخره بوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، مهنئًا الإمارات العربية المتحدة على ذلك، وذلك عبر تدوينة له على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «السيسي»: «تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية».

وتابع: «تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة، في محاولة خلق واقع جديد، رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن».

وواصل: «لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل».