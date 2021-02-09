خبير عن دخول الاستثمار الأجنبي في توليد الطاقة: «كفاءة أعلى وتنافسية»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن الالتزام بأهداف حماية البيئة، مع الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية والمتنوعة، من أجل التنمية، والصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء مع عدد من الرؤوساء التنفيذيين للشركات البلجيكية.

«هلال»: مصر تستهدف أن تكون مركز إقليمي للطاقة

في هذا الشأن، أوضح الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، أن مصر تستهدف إلى أن تكون مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وعمل مشروعات ربط كبرى بين الدول الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن وفرة الغاز والكهرباء ساعدا في ذلك، وهو ما يحتاج إلى استثمارات توظفه بطريقة أفضل.

وأضاف «هلال» لـ«الوطن»، أن الدولة أنجزت جزء كبير من مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السابقة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يستمر، لافتًا إلى الفترة القادمة تحتاج إلى طرح المشروعات ومحطات الطاقة في البورصة، ليديرها المستثمرين والشركات المتخصصة والقطاع الخاص، بطريقة تضمن لها الكفاءة العالية والاستدامة والاستمرارية والتنوع.

خبير الطاقة: التنافسية تصب في مصلحة انخفاض الأسعار

وأشار رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، إلى أنه في وقت معين كان لابد على الدولة أن تستثمر وتتحمل هى الأعباء، وهو ما حدث بالفعل في فترة فارقة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى دخول الشركات المتخصصة والقطاع الخاص في توزيع الطاقة، خاصة بعد أن أصبحت سلعة، وتحرير الأسعار، لذلك تحتاج إلى تنافسية، والتي تصب في مصلحة انخفاض الأسعار.

«هلال»: القطاع الخاص في مجال الطاقة يعمل بكفاءة أعلى

وذكر، أن الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر والتي تخلق وظائف تحتاج إلى أن تدار بكفاءة عالية عن طريق القطاع الخاص والمستثمرين، لافتًا إلى أن ذلك يضمن كفاءة وآداء أعلى يستمر لسنوات بنفس الجودة، مقارنة بشركات قطاع الأعمال التي تواجه مشكلات كثيرة.