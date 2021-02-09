عمارة: الواصفون هزيمة الأهلي بـ«المشرفة» منتفعون.. والأداء كان سيئًا

قال محمد عمارة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الواصفين هزيمة النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر بـ«المشرفة» هم المنتفعون من النادي الأهلي، وهم كثرة، ودائما يشيدون بأداء النادي الأهلي حتى لو كان سيئا، موضحا أنه أثناء احترافه في الدوري الألماني في أحد الأندية استطاع فريقه التغلب على نادي بايرن ميونخ مرتين من إجمالي 7 لقاءات.

بايرن ميونخ كان الأسوأ منذ عدة أعوام

وأضاف «عمارة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه أثناء احترافه في الدوري الألماني ساعد في إحراز أهداف في النادي الألماني، لافتا إلى أن أداء بايرن ميونخ بالأمس كان الأسوأ منذ سنوات، لافتا إلى أن النادي الأهلي نزل إلى المباراة وهو «مسلم الراية» رغم أن الأهلي هو أكبر ناد في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن لاعبي الأهلي في الشوط الأول كانوا مرعوبين على الرغم من وجود فرصة كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية ضد البايرن، في ظل وجود لاعبين في البايرن ليسوا في حالتهم الجيدة.

موسيماني كان «بيلوش»

وتابع عمارة: «موسيماني إمبارح لوش، ومكنش فيه مهاجم صريح، إمبارح ضيعنا فرصة كبيرة جدا من إيدينا، موسيماني أخطأ عندما لعب بثلاثة لاعبين وسط ملعب مهاجمين ولم يستعين بمهاجمين جالسين على دكة البدلاء واستعان باللاعب محمد شريف في نهاية المباراة على الرغم من قدرته على اللعب من أول المباراة».

وواصل: «أنا غير راضي عن أداء موسيماني، وامبارح إحنا الخوف كان هو السمة السائدة وأنا لا اعترف بما يسمى بالهزيمة المشرفة».