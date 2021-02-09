وزير الزراعة: مصر الثالث عالميا في إنتاج بيض خالٍ من مسببات مرضية

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم يخدم المعاهد البحثية، ويستخدم لإنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن في مصر والعالم، كما أن مصر تُعد فى المركز الثالث عالميًا في إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية.

المشروع طاقته نحو 3 ملايين بيضة خالية من الفيروسات

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، أن المشروع طاقته نحو 3 ملايين بيضة خالية من الفيروسات، ويُعد الأول في مصر والشرق الأوسط، وحصل على كل المرجعيات وشهادات الجودة المطلوبة.

هناك اتجاه لزيادة إنتاج اللقاحات من خلال البيض الخالي من المسببات المرضية

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا بعد أمريكا وألمانيا في إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، وأن هناك اتجاها لزيادة إنتاج اللقاحات من خلال البيض الخالي من المسببات المرضية من 130 مليون جرعة لقاح بيطري لملياري جرعة، «موضوع تقني عالي وموضوع عالي، ويعتبر المشروع الوحيد في الشرق الأوسط والبيضة خالية من أي عدوى أو فيروسات أو ملوثات وتستخدم في صناعة اللقاحات».

صناعة الدواجن تتضمن استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه

وأوضح أن صناعة الدواجن تتضمن استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه وتستوعب 3 ملايين عامل، وتكلفة البيضة الواحدة من البيض الخالي من المسببات المرضية تعادل 6.3 دولار وممنوع تداوله بالأسواق.

من ناحية أخرى، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية توجه إلى دعم ملف الأمن الغذائي، ولذلك نسعى في التوسع الأفقى وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، «قديمًا كنا 2 مليون مواطن يعيشون على 2 مليون فدان زراعي، الآن نحن أكثر من 100 مليون نعيش على 9.4 مليون فدان».