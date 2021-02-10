حظك اليوم الأربعاء 10-2-2021: برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يمتاز أصحاب برج الجدي بشخصية قويّة غير متهاونة، ولا تحب المزاح، كما ويتم التعامل مع أشخاص هذا البرج بكثير من الحذر والحيطة لتجنّب خسارته. وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها الوطن لقرائها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشؤون مهنية ومالية، فقط ركز على مراجعة خطواتك وحساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة بمنزلك الثاني مما يجعلك مشوشا.. حاول أن تتأنى في أقوالك وردودك.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد حاتم (25 ديسمبر).