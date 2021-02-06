حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يمتاز مواليد برج الجدي بأنهم ذو شخصيّة قويّة، كما يدافعون عن مواقفهم بقوّة وثبات، مع تقديرهم للمسؤوليّة، مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير كما يفضّل الأماكن الهادئة، كما أنه لا يفضّل الزواج في مرحلة عمريّة صغيرة وذلك نظراً لتفكيرهم المُتّصف بالعمق اتجاه الأمور التي تتعلّق بحياتهم، مع تميّزهم بالحب والاخلاص في حال وجد برج الجديد الشريك المناسب له، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.

مشاهير برج الجدي

من أشهر مواليد برج الجدي الممثل المصري عمرو يوسف (23 ديسمبر).