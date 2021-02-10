«موت وخراب ديار».. قصة عامل نصب على أب بشأن ابنته ثم دهسه بسيارته

لم يكتفِ «نجيب. م.ع» عامل، بخداع «أب» وإيهامه بقدرته على تشغيل ابنته مقابل الحصول على مبلغ مالي ودفعه الانتقام بعدما كشف الأب كذبه وتسبب في حبسه وفصله من وظيفته بحكم قضائي، لدهسه بسيارته أمام أعين المارة في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

«الأب» لم يكن في يده حيلة سوى محاولة مساعدة ابنته في البداية حتى لو دفع مبلغا من المال لتحقيق حلمها في الالتحاق بوظيفة وبعدما قرر ألا يكمل الاتفاق ويستسلم لخداع المتهم دفع حياته ثمنا للانتقام الأعمى.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في جلسلتها مساء أمس، بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليه بتهمة قتل المجني عليه انتقاما منه بعد الإبلاغ عنه وحبسه وفصله من وظيفته.

تعود أحداث القضية رقم 10054 لسنة 2020 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 2083 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «نجيب.م.ع» محبوس، 37 عاما، عامل بالمقاولات، ومقيم قرية شيبة قش مركز منيا القمح، لاتهامه بقتل المجني عليه «فتحي.م» وأعد لهذا الغرض السيارة رقم (89728 ملاكي شرقية) المملوكة له وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً مروره منه وما إن ظفر به حتى أسرع بالسيارة قيادته منحرفا بها تجاه المجنى عليه مصطدماً به قاصداً من ذلك قتله محدثاً إصابته والتي أودت بحياته.

وأفادت «بديعة.ع» 60 عاما، معلمة وزوجة المجني عليه، بأنه على إثر خلافات سابقة بين زوجها المتوفى والمتهم محرر بشأنها المحضر رقم 13408 لسنة 2017 جنح منيا القمح وانتقاما منه، قام بصدمه بالسيارة قيادته الخاصة به قاصداً من ذلك إزهاق روحه وأنها عاينت ذلك بكاميرا المراقبة بمكان الواقعة.

وأفاد «محمد.ر»، 45 عاما، فني أول بإدارة كهرباء غرب منيا القمح مقيم قرية هالا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بأنه حال تواجدة وسيره رفقة أحد الأشخاص بمكان الواقعة أبصر سيارة ملاكي بيضاء اللون تسير على الطريق الممهد «الأسفلت» بسرعة جنونية لا تتناسب والطريق الذي تسير عليه ثم انحرفت فجأة متجهة صوب المجني عليه الذي يسير بجانب الطريق على طريق ترابي مصطدمة به محدثة إصابته التي أودت بحياته وفر هارباً.

وتبين من تحريات الشرطة وجود خلاف سابق وقضايا بين المجنى عليه والمتهم تسبب فيه المجني عليه بحبس المتهم وعزله من وظيفته، وعلى إثر تلك الخلافات بيت المتهم النية وعزم على قتل المجني عليه فانطلق بسيارته مسرعا بالمكان الذي يعلم بتواجد المجني عليه فيه وانحرف بسيارته صوبه مصطدماً به محدثا إصابته قاصدا ازهاق روحه.

وبالاطلاع على شهادة من واقع جدول الجنح في القضية رقم 13408 السنة 2017 جنح منيا القمح تبين أنها مقيدة ضد المتهم لأنه توصل بالاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للمجني عليه وذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها ایهامه بتشغيل ابنته في إحدى الوظائف الحكومية وبجلسة 16-10-2010 تم الحكم فيها على المتهم نجيب محمد عبد الوالي بالحبس لمدة أسبوعين وكفالة 50 جنيها والمصاريف، ومرفق بالتحقيقات إيصال أمانة بمبلغ 5000 جنيه مزيل بتوقيع المتهم لصالح المجني عليه المتوفى.

وثبت بأحد مقاطع الفيديو المدونة على كارت الذاكرة المرفق بالتحقيقات تواجد المتهم بسيارته على مسرح الجريمة مصطدماً بالمجنى عليه.

تم ضبط المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.