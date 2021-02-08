«البحطيطي» نقيبا للمحامين بشمال الشرقية و«عفيفي» لجنوب المحافظة

أسفرت النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على انتخابات نقابتي المحامين الفرعيتين في محافظة الشرقية، عن فوز مصطفى البحطيطي بمنصب نقيب المحامين لمنطقة شمال الشرقية، وعادل عفيفي بمقعد نقيب المحامين بمنطقة جنوب الشرقية.

كما أعلنت لجنة الانتخابات فوز أحمد حلمي بمقعد الشباب بنقابة محامين الشمال، وفوز كل من محمد الجمل، بمقعد أولاد صقر، وأحمد موافي، بمقعد فاقوس، ومحمد عيسى، بمقعد ديرب نجم، وأحمد السيد جلهوم، بمقعد الصالحية، والسيد حجاج، بمقعد كفر صقر، وزكريا الشناوي، بمقعد أبو كبير، ومحمد عبد الباقي، بمقعد الحسينية.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين بجنوب وشمال الشرقية إقبالاً كثيفاً من المحامين على لجان الانتخابات بمختلف مراكز المحافظة، لاختيار المرشحين على مقعد النقيب بشمال وجنوب، وعضو على مقعد الشباب، و7 مرشحين على مقاعد المجلس، وذلك في كل من النقابتين بشمال وجنوب المحافظة.

وفي انتخابات النقابة الفرعية بجنوب الشرقية، تنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين، وهم: سامح عبدالله محمد حسين، وعادل السيد الأنور محمد عفيفي، ومجدي شحاتة عبد الفتاح، ومحمد ثروت إبراهيم أباظة، ومصطفى رجب عطية حسن، ونبيل محمد فوزي عبد الهادي الأعصر.

وتنافس على مقاعد الشباب 9 مرشحين، وهم: أحمد محمد شجر، وإسلام محسن البحراوي، وحازم أحمد اللبودي، ومحمد شويخ، ومحمد سعيد بدر، ومحمد علي محمود إبراهيم علي، ومحمد فتحي عبد الغني، ومحمد تفاحة، ومحمود نبيل، بينما تنافس على مقاعد المجلس 26 مرشحاً.

وفي انتخابات النقابة الفرعية بشمال الشرقية، تنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين، من ضمنهم: متولي محمود، وممدوح عجينة، ومصطفى البحطيطي، وسيد أبو العينين، وعبدالله شريف.

كما تنافس على مقعد الشباب 4 مرشحين، وهم: محمد العزوني، ومحمد عاطف أحمدي، وسيد سبيرو، وأحمد حلمي، بينما تنافس على مقاعد المجلس في 9 مراكز، 22 مرشحاً، بالإضافة إلى مرشح حسم المقعد بالتزكية في أبو كبير.