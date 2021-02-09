«مجانا لغير القادرين».. عزة مصطفى تقترح مبادرة لمساعدة البسطاء

اقترحت الإعلامية عزة مصطفى، طرح مبادرة «مجانًا لغير القادرين»، حيث ذكرت أن فكرة التكافل تعد سمة مصرية أصيلة، مستعرضة نموذج قام به شاب يُدعى محمد حمدي، من إمبابة، يعمل على توك توك وليس صاحبه، لكنه علق ورقة مدون عليها «مجانًا لغير القادرين»، وعلقت: «فكرة جميلة، اللي مش معاه حق التوصيلة يركب».

صاحب التوك توك لم يرفض ما قام به محمد

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن صاحب التوك توك عندما علم بأن السائق لا يتقاضى أموالًا من الغير قادرين وافق هو أيضًا على الفكرة، « ربنا يبارك في محمد وصاحب التوك توك، تخيل لو كل صاحب توك توك او ميكروباص عمل كده، يبقى بنساعد ناس قد إيه».

عزة مصطفى تطلق مبادرة على الهواء

وتابعت: «خلونا نعمل دعوة أو مباردة ، سموها مجانا لغير القادر، لو الشخص مثلا في كافية أو كافتيريا أو في مطعم، بعد ما يخلص أكل وييجي يحاسب، يدي للراجل فلوس بزيادة، يعني يسيب مبلغ ويقول للراجل أي حد غير قادر متحاسبهوش وأكله وشربه، الفكرة دي رائعة، وعاوزين نعمل بيها دعوة أو مبادرة».

محمد حمدي.. صاحب مبادرة توك توك الخير

فيما قال محمد حمدي، الذي قام بمبادرة توك توك الخير «أنا كتبت مجانًا لغير القادرين عشان أغير نظرة الناس عن سواق التوك توك، سواق التوك توك مش لازم يكون وحش، ابتديت أنشر أفكاري والموضوع نجح معايا، جالي دعوات كتير أوي الفترة اللي فاتت»، موضحًا أن شقيقة الأكبر توفى وكان هذا الأمر دافعًا له للقيام بالمبادرة.

وتابع: «لما أخويا مات لاقيت أنه مش محتاج مني 500 جنية ولا زيت ولا سكر، ده محتاج دعوات، فبدعيله والله، وقولت اشوف دعوات الناس ليا قدام عنيا».