منافسا «فيسبوك».. «تيك توك» يطلق خدمة جديدة بأمريكا بمقابل مادي

يخطط تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير «تيك توك» لمنافسة «فيسبوك» في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك بعد انتشاره في الوطن العربي، عبر إطلاق أداة جديدة في الولايات المتحدة توفر مقابل مادي للمستخدمين الأشهر في حالة مشاركتهم رابط للتسوق أو فيديو بث حي أثناء تسوقهم، بحسب «فايننشال تايمز».

الخدمة الجديدة ستُفعل في الولايات المتحدة قريبا

وبحسب تقرير الصحيفة الاقتصادية، لم يصل التطبيق الصيني حتى الآن لاتفاق بشأن انفصال عملياته عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جددت السلطات الأمريكية المهلة الممنوحة للتطبيق حتى 18 فبراير الجاري.

وبحسب تقرير للصحيفة الاقتصادية، فإن «تيك توك» يعتزم دفع التجارة الإلكترونية الأمريكية، عبر مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة حول العالم، وإبقاء المستخدمين على اطلاع واكتشاف دائم بالمخاطر والفرص الناشئة من خلال التقارير العالمية المستقلة وتعليقات الخبراء والتحليلات التي يمكن لهم الوثوق بها.

التطبيق الصيني لم يكشف تفاصيل تفعيل الخدمة في باقي البلدان

ولم يكشف التطبيق الصيني الشهير عما إذا كان يعتزم تفعيل الخدمة الجديدة في بلدان أخرى قريبا بخلاف للولايات المتحدة الأمريكية من عدمه.

وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن شركة «جيميناي أفريقيا» التابعة لمجموعة «أوراسكوم»، و«شيرين ماجورة»، رئيس الشراكات الاستراتيجية لشركة «تيك توك» الشرق الأوسط وإفريقيا، وقعا اتفاقية تعاون لدمج التقدم التكنولوجي مع ريادة الأعمال الإبداعية، وإضافة بعد جديد لصناعة الأفلام في مصر وأفريقيا، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وعقب توقيع التعاون أكدت شركة «جيميناي أفريقيا» وشركة «تيك توك» في بيان لهما بأن الإبداع والابتكار هما ركيزتان أساسيتان لتطوير صناعة الأفلام والمحتوى، وبناء على هذه الاتفاقية، ستصبح «جيميناي أفريقيا» الذراع الريادية لـ«تيك توك»، بينما سيوفر التطبيق من خلال منصته مساحات تفاعلية وتجارب رائعة، بالإضافة إلى الكثيرمن الفعاليات والأنشطة المحلية والإقليمية.