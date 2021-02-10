المسلماني: الغرب قلق بسبب امتلاك الصين لـ«الثالوث النووي»

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل، إن القلق الرئيسي عند الغرب والولايات المتحدة هو أن الصين ستكون رقم واحد اقتصاديا في 2030، وعملتها ستكون الأقوى.

هل ستتغير سياسات الصين؟

وأضاف «المسلماني» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الصين حتى الآن دولة محترمة وغير إمبريالية ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكن إذا أصبحت أقوى دولة في العالم هل سوف تستمر في منهجها أم أنها ستتدخل في شؤون الدول الأخرى؟ إضافة إلى أن هناك مخاوف لأن الصين أصبحت قوة عسكرية، ولديها ما يعرف بـ«الثالوث النووي»، وهو يعني أن لديها طائرات قادرة على حمل قنبلة نووية، وغواصات قادرة على إطلاق قذائف نووية، والأمر الثالث أن لديها محطة أرضية قادرة على إطلاق صواريخ وقذائف نووية من البر.

15 ألف رأس نووي في العالم

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أن العالم كله يوجد به 15 ألف رأس نووي، موزعة بين روسيا التي تمتلك 7 آلاف، والولايات المتحدة التي تمتلك 7 آلاف أخرى، وباقي العالم يمتلك ألف رأس نووية، ولكن الجديد أن هناك 3 قوى نووية وليس قوتين فقط، والصين لديها 350 قنبلة نووية، ولكنها قوية ومتطورة وخطيرة ولديها القدرة على إيصالها للأراضي الأمريكية.

الصين هي القوة النووية الثالثة

وأوضح أن البعض يقول إن فرنسا وبريطانيا قوى نووية أيضا، ولكنهما موجودان ضمن حلف الناتو مع الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الصين تعتبر هي القوة النووية الثالثة ولديها الثالوث النووي، والأمريكان يحاولون تعطيل الصين بكل الطرق، سواء بالمناورات العسكرية، أو اصطياد الطائرات المسيرة الصينية.

وشدد على أن الصين لديها خبرة طويلة واستفادت من قبل عصر ترامب، وعصر ترامب، وسوف تستفيد أيضا من عصر جو بايدن، وهي لا تهتم بالحديث الأمريكي عن الأوضاع الداخلية في الصين، وتعتبرها ثرثرة أمريكية إعلامية، لن تؤثر على سياسياتهم، والصين تجاوزت فكرة التأثير الأمريكي عليها من خلال وسائل الإعلام.