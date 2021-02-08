قيادي بالجيش الأمريكي: إيران رعت الإرهاب على مدى 40 عاما

أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أن «إيران رعت الإرهاب على مدى 40 عاما، وقامت بتصرفات سيئة ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم».

وقال الجنرال ماكنزي إن «إيران تستعمل العراق كساحة معركة ضد الولايات المتحدة»، معتبرا أنها«مصدر أساسي للاضطراب في سوريا واليمن».

وشدد ماكنزي، على أن «الولايات المتحدة ستتابع مساعدة السعودية في تحسين قدراتها للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات».

وأوضح الجنرال المسؤول عن المنطقة المركزية، في لقاء مع معهد الشرق الأوسط، أن «الحضور الأميركي في المنطقة يردع إيران، وأن القدرات العسكرية الأميركية موجودة للدفاع عن المصالح الأميركية والشركاء والأصدقاء»، مضيفا أن «إيران تفهم هذه الرسالة».

وذكر الجنرال ماكنزي أن «هدف الولايات المتحدة في اليمن يبدأ وينتهي عند مكافحة الإرهاب، لكن أميركا لن تدعم العمليات العسكرية هناك».

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن «الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات».

وفي كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، طالب بن فرحان المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة.

وأكد أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته، ودان استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية.