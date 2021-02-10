6 ملايين جنيه.. 20% منحا صغيرة لـ26 مستثمرا لتوفيق أوضاع مكامير الفحم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تقدم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم دعم شركات إنتاج الفحم النباتى وتم وضع كل الاشتراطات والضوابط البيئية لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى فى أماكنها الحالية.

ياسمين: تقديم الدعم للسيدات فى الريف لإنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الوقود الحيوى

وتابعت في تقرير صادر عن الوزارة للجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان وأنه تم تطوير آليه تمويلية لتلك الشركات من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20% مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير على تطويرها، حيث تم تقديم التمويل لعدد 17 مستثمرا بإجمالى حوالى 6 ملايين جنيه.

وأوضحت فؤاد خلال التقرير المشروعات التى تدعمها وزارة البيئة أيضاً والقائمة على الاستفادة من الموارد الطبيعية كزراعة الأسطح بالمنتجات الغذائية والعلف وإنبات عيش الغراب وهى مشروعات لا تحتاج لجهد أو أموال كثيرة، واستعرضت وزيرة البيئة أيضاً باقى المشروعات التى تدعمها الوزارة كمشروعات تجفيف الخضراوات والفاكهة والمشروعات القائمة على تدوير المخلفات بأنواعها كإنتاج الكمبوست والصابون وصناعة القهوة من نواة التمر واستغلال مخلفات مصانع الأقمشة، بالإضافة إلى مخلفات العمليات الصناعية.

وأشارت فؤاد أيضاً إلى أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة تقوم بتقديم الدعم للسيدات فى الريف لإنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الوقود الحيوى، كما أنه تم تنفيذ فكرة البيوجاز فى حديقة الحيوان لإنتاج 100 كيلو وات، وتم إنشاء برنامج مع اتحاد الصناعات لإنشاء عدد من الشركات لمشروع البيوجاز.

كما أشارت فؤاد إلى حرص وزارة البيئة على تأهيل الخبراء لتنمية أعمال الشركات التى تعمل فى قطاع إدارة المخلفات من خلال برنامج «تأهيل المستشارين لتنمية أعمال الشركات» وهو برنامج مكثف مدته 5 أسابيع.

وأوضحت وزيرة البيئة أيضاً للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة تسعى لتحسين الظروف البيئية للقرى المصرية فضمن أنشطة حملة «اتحضر للأخضر» لنشر الوعى البيئى وفى إطار مبادرة حياة كريمة تم اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئياً وتسعى وزارة البيئة جاهدة إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم وإلى نشر فكر الاستدامة البيئية على أرض الواقع، للمساهمة فى تحقيق مصر أهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

وأشارت فؤاد خلال الجلسة، إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية فى الوقت الراهن على تطبيق الحوافز الخضراء، وهى فكرة قائمة على أن من يستورد معدات ستحقق كفاءة فى استخدام المياه على سبيل المثال سيكون له حوافز، سواء على المعدات التى يستوردها أو المنتجات التى يصدرها، شريطة التوافق البيئى، وذلك من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية، حيث قررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئى فى مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يطلق عليه فكرة الاستدامة.

وأشاد عدد من نواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بالعرض الذى قدمته وزيرة البيئة، وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، أن ما عرضته وزيرة البيئة يزيد الشعور بالانتماء لدى المواطنين، مطالباً بضرورة وضع خريطة للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، على أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين الوزارة والجهاز، كما طالبت النائبة رحاب موسى الوزارة برعاية المشروعات الصغيرة المكملة مثل المشروعات التي تعتمد علي استخدام الخشب في محافظات تصنيع الأثاث، وأوصت بضرورة عرض الخريطة الاستثمارية لإدارة المخلفات الزراعية في مصر، وأقترحت النائبة مارسيل سمير بأن يتم تعظيم دور وزارة البيئة والترويج الدولي لسفراء الاستدامة وإتاحة كل الدراسات والتقارير على موقع الخاص بوزارة البيئة.