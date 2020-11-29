محلية كفر البطيخ تواصل حملاتها لإزالة مكامير الفحم

واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، شن حملات لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية الرياض بمركز كفر البطيخ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة 2 مكمورة على مساحة 300 متر، تحت إشراف ياقوت أحمد، نائب مركز كفر البطيخ، ومحمد البساطي، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، ومحمد حزمان، وياسر نزهة، من إدارة البيئة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وفي وقت سابق، ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أصحاب مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، بتقنين أوضاعهم عبر استخدام النماذج المطورة المعتمدة والواردة أسماؤهم بالحصر قبل عام 2016، ولم يتقدموا بطلبات تطوير للجنة المشكلة.

وطالبت بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ لكتابة تعهد بتطوير مكامير الفحم الخاصة بهم، وتركيب النماذج المطورة قبل تاريخ 31-12-2020، منوهة بأنه في حالة عدم الالتزام بالتقنين خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع تنفيذ الإزالة حيال المكامير المخالفة.

وأشارت المحافظ إلى وضع معايير خاصة بتلك الأعمال، التي تأتي عملا بالاشتراطات البيئية المقررة في هذا الشأن للحد من الملوثات الناتجة عن مكامير الفحم البلدية.

كان سكان مدينة دمياط الجديدة؛ طالبوا مديرية أمن دمياط وجهاز التعمير والبيئة، بسرعة إزالة مكامير الفحم التي تعد بمثابة كارثة تهدد حياة مرضى الجهاز التنفسي، ما يدفع ربات البيوت لغلق نوافذ المنازل، فضلا عن ترك البعض منازلهم بسبب الأدخنة القاتلة الناتجة عن تلك المكامير ورغم مطالبات الأهالي بإزالتها من المدينة، لكن ما زالت الشكاوى مستمرة رغم استبدال أغلبها بنماذج أفران حديثة.