عاجل.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب شبورة مائية كثيفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب وجود شبورة مائية كثيفة على الطريق، نظرا للأحوال الجوية التي تسود البلاد هذه الفترة.

غلق محور 30 يونيو

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه تم غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعلية والسويس أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية، وغلق طريق الإسماعلية في اتجاه بورسعيد لنفس السبب.

مناشدة مهمة من المرور

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت انتشار الشبورة المائية اليوم الأحد، في عدد من مناطق الجمهورية، وهي: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق.

نشاط للرياح واضطراب في الملاحة

وأشارت الهيئة إلى أن هناك اضطرابا متوقعا في الملاحة البحرية، إضافة إلى وجود نشاط للرياح.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة الصباحية على معظم أنحاء الجمهورية والتي تصل حد الضباب، في الفترة من الأحد 10 يناير حتى الجمعة 15من الشهر نفسه، وتشير التوقعات تشير إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح تصل حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، أن حدة انتشار الشبورة المائية في الصباح سوف تقل بداية من الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، إضافة إلى شمال الصعيد.

من جانبه، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب انتشار الشبورة المائية، موضحا أن ذلك نظرا لأن الكتل الهوائية معظمها قادم من البحرين الأحمر والمتوسط في الشتاء، فتكون محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، نتيجة اتجاه الرياح سواء الشمالية الشرقية أو الجنوبية الشرقية من البحرين.