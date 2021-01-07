شبورة مائية فى عز الظهر تؤثر في حركة السيارات والمعديات ببورسعيد

شهدت شوارع بورسعيد شبورة مائية، ظهر اليوم، أثرت على حركة السيارات والمعديات العابرة لمجرى قناة السويس من وإلى بورفؤاد، الأمر الذى جعل سكان بورفؤاد يستقلون كوبرى النصر العائم كبديل للمعديات التى انخفضت أعدادها إلى 3 معديات، وقدم الأهالى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على انجازاته في بورسعيد ومن بينها كوبرى النصر الذى انقذهم من عناء الاحتجاز ساعات بسبب الشبورة.

وطالب المواطنون عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بتفسير أسباب وجود الشبورة ظهرا والتقط بعضهم صورا للشبورة بمجرى قناة السويس.

وحذر المسؤولون وأطباء الصدر على صفحات الفيسبوك المواطنين من النزول في الشبورة المائية وخاصة مرضى الحساسية.

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد إغلاق الميناء وعودة مراكب الصيد إلى الرصيف ومنع الصيد حتى انتهاء الشبورة المائية واستقرار الطقس، لافتا إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 7 امتار.

وأوضح أن مراكب الصيد دخلت عصر أول أمس إلى رصيف الميناء، وحذر الصيادين من ممارسة الصيد في هذه الأجواء، خاصة الصيد الفردى أو المراكب الصغيرة لما يشكله من خطورة على حياتهم.

كانت محافظة بورسعيد أعلنت فتح جميع الطرق أمام قائدي السيارات، أمس، بعدد تبدد الشبورة المائية وطالبت بتوخى الحذر لأن الشبورة المائية مازالت نشطة ولكن بكثافة أقلحيث تم إغلاق طرق الخروج من بورسعيد إلي الإسماعيلية وإلى دمياط وكذلك طريق محور ٣٠ لليوم الرابع نظرا لانعدام الروية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين.