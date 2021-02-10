«فتح» تشكر مصر والسيسي: مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني أهم وثيقة أنجزت

عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8- 9 فبراير 2021، اجتماعا في القاهرة، برعاية مصرية ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطنينة السابقة

مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة تؤسس لبناء منظومة وطنية

وجه جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة، وكامل جهاز المخابرات المصرية، على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني، التي كانت مخرجاتها أهم وثيقة أنجزت، «دي اللي ممكن تؤسس لبناء منظومة وطنية فلسطينية».

سنبني على مخرجات الحوار الوطني لإنهاء الانقسام الفلسطيني

وأضاف الرجوب، على هامش الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، أن هذه الوثيقة تؤسس للرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى حماية مشروعنا الوطني من خلال عملية ديمقراطية، «هذا الجهد وهذه الرعاية المصرية أثمرت هذا الاتفاق الذي شكل اختراقًا استراتيجيًا نحن كفلسطينيين سنبني عليه لإنهاء هذا الانقسام، كل التحية لمصر ولشعب مصر ولرئيس مصر، ولكل أمتنا العربية».